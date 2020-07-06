В Мукачево из гранатомета расстреляли развлекательный комплекс

В городе Мукачево Закарпатской области неизвестные обстреляли здание развлекательного комплекса “Аква Сити” из гранатомета. Пострадавших не было.

Об этом сообщило интернет-издание Mukachevo.net. По их информации, происшествие случилось на окраине города в ночь на 6 июля (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Взрыв повредил девять стеклянных панелей здания и беседки. Неразорвавшийся реактивный снаряд РПГ застрял в крыше одной из беседок.

Позднее местный журналист Виталий Глагола в своем Телеграм-канале уточнил, что выстрел из гранатомета был произведен с расстояния всего в несколько десятков метров.

“Владельцам комплекса повезло – снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас. Повреждено только несколько стеклянных панелей. Насколько мне известно, владелец здания бизнесмен и не имеет отношения к криминальному миру, а вот “охраной бизнеса” занимается Артур Пашкуляк, которого подстрелили в феврале 2020 году в Мукачево”, – пояснил журналист.

В самом “Аква Сити” также подтвердили, что их комплекс подвергся обстрелу. По словам одного из работников, огонь открыли около 3:00 часа ночи, передает ТСН. В ГУ Нацполиции в Закарпатской области сообщили, что по данному факту начато расследование.

“Сообщение об инциденте поступило в полицию около половины четвертого ночи. Прибыв по вызову, правоохранители выяснили, что неизвестный выстрелил из гранатомета по территории комплекса отдыха. В результате повреждения получили металлическая конструкция помещения бассейна и беседка, на которой повреждена крыша”, – разъяснили в полиции.

Как ранее сообщал politua, в Мукачево устроили массовую перестрелку с применением автоматического оружия.