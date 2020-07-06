СБУ пресекла деятельность связь операторов ОРДЛО

СБУ заблокировала мобильных псевдооператор «Л/ДНР». Организовали нелегальный бизнес по предоставлению международной связи жители Житомира и Киева.

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную маршрутизацию трафика псевдооператор мобильной связи «Л/ДНР», сообщается пресс-служба СБУ.

Организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператор «Феникс» и «Лугаком» с оккупированной территории Донбасса и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей стране как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Пред 1 из 6 След

Во время обысков правоохранители нашли документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

Напомним, украинским мобильным операторам запрещено принимать звонки от компаний «ЛНР» и «ДНР».

«Лугафон» ( «Лугаком») запустили боевики «ЛНР» летом 2015 года. В марте 2016 оккупанты передали луганский мобильная связь чеченской компании «Вайнах Телеком».

«ДНР» запустили оператор «Феникс» на оккупированной части Донецкой области также в 2015 году.