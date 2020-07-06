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СБУ пресекла деятельность связь операторов ОРДЛО

Фото опубликованное СБУ.

СБУ заблокировала мобильных псевдооператор «Л/ДНР». Организовали нелегальный бизнес по предоставлению международной связи жители Житомира и Киева.

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную маршрутизацию трафика псевдооператор мобильной связи «Л/ДНР», сообщается пресс-служба СБУ.

Организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева. Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператор «Феникс» и «Лугаком» с оккупированной территории Донбасса и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации нашей стране как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
Фото опубликованные СБУ.
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Во время обысков правоохранители нашли документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

Напомним, украинским мобильным операторам запрещено принимать звонки от компаний «ЛНР» и «ДНР».

«Лугафон» ( «Лугаком») запустили боевики «ЛНР» летом 2015 года. В марте 2016 оккупанты передали луганский мобильная связь чеченской компании «Вайнах Телеком».

«ДНР» запустили оператор «Феникс» на оккупированной части Донецкой области также в 2015 году.

Источник СБУ

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