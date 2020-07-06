На протяжении 5 июля российские террористы в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом понеся потери. Были ликвидированы двое боевиков, еще двое – ранены.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там также уточнили, что украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Оккупанты открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группы “Восток” трижды были обстреляны защитники Марьинки. Огонь велся по позициям ВСУ возле Широкино, а Павлополь был обстрелян из минометов 82-го калибра и пулеметов. В районе Новотроицкого террористы вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности ОТГ “Север” боевики обстреливали ВСУ из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов. Из подствольных и автоматических станковых гранатометов огонь противником открывался неподалеку Орехового.

“Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как ранее сообщал politua, командующий ВМС Украины допустил наступление России с территории аннексированного Крыма.