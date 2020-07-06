Число случаев коронавируса в Украине уменьшается

Более 500 новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Украине за прошедшие сутки, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.

543 новых случая заболевания COVID-19 обнаружили в Украине за сутки 5 июля, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели, говорится в данных Системы мониторинга коронавируса СНБО.

За все время пандемии в Украине диагностировали 49 043 случая коронавирусной болезни, из них 1 262 пациента умерли, 21 703 человека выздоровели.

Сейчас COVID-19 болеют 26 078 украинцев, за сутки с учетом выздоровлений и потерь стало на 203 больных больше.

Инфографика по коронавирусу в Украине. Инфографика по коронавирусу в Украине. Пред 1 из 2 След

Больше всего новых случаев в воскресенье, 5 июля, обнаружили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, а также в Киеве (59).

Летальные случаи за последние сутки фиксировали: на Закарпатье (3), Львовщине (2), в Киеве (2), в Киевской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях (по 1).

В целом ситуация с заболеваемостью по регионам такова:

Винницкая область – 1967 (+16);

Волынская область – 2752 (+47);

Днепропетровская область – 1115 (0);

Донецкая область – 681 (1);

Житомирская область – 1468 (7);

Закарпатская область – 3375 (+54);

Запорожская область – 597 (0);

Ивано-Франковская область – 2700 (45);

Кировоградская область – 659 (+1);

Киев – 5602 (+59);

Киевская область – 2789 (15);

Львовская область – 6301 (+104);

Луганская область – 84 (0);

Николаевская область – 461 (+3);

Одесская область – 1883 (+18);

Полтавская область – 324 (0);

Ровенская область – 4190 (+82);

Сумская область – 321 (+4);

Тернопольская область – 2101 (32);

Харьковская область – 2371 (+23);

Херсонская область – 196 (0);

Хмельницкая область – 842 (+3);

Черновицкая область – 5018 (+16);

Черкасская область – 670 (+9);

Черниговская область – 576 (+4).

Напомним, что Индия готова запустить вакцину от коронавируса в августе 2020 года. Дата приурочена ко Дню независимости в этой стране.