Число случаев коронавируса в Украине уменьшается

Более 500 новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Украине за прошедшие сутки, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.
543 новых случая заболевания COVID-19 обнаружили в Украине за сутки 5 июля, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели, говорится в данных Системы мониторинга коронавируса СНБО.
За все время пандемии в Украине диагностировали 49 043 случая коронавирусной болезни, из них 1 262 пациента умерли, 21 703 человека выздоровели.
Сейчас COVID-19 болеют 26 078 украинцев, за сутки с учетом выздоровлений и потерь стало на 203 больных больше.
Больше всего новых случаев в воскресенье, 5 июля, обнаружили во Львовской (104) и Ровенской (82) областях, а также в Киеве (59).
Летальные случаи за последние сутки фиксировали: на Закарпатье (3), Львовщине (2), в Киеве (2), в Киевской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях (по 1).
В целом ситуация с заболеваемостью по регионам такова:
Винницкая область – 1967 (+16);
Волынская область – 2752 (+47);
Днепропетровская область – 1115 (0);
Донецкая область – 681 (1);
Житомирская область – 1468 (7);
Закарпатская область – 3375 (+54);
Запорожская область – 597 (0);
Ивано-Франковская область – 2700 (45);
Кировоградская область – 659 (+1);
Киев – 5602 (+59);
Киевская область – 2789 (15);
Львовская область – 6301 (+104);
Луганская область – 84 (0);
Николаевская область – 461 (+3);
Одесская область – 1883 (+18);
Полтавская область – 324 (0);
Ровенская область – 4190 (+82);
Сумская область – 321 (+4);
Тернопольская область – 2101 (32);
Харьковская область – 2371 (+23);
Херсонская область – 196 (0);
Хмельницкая область – 842 (+3);
Черновицкая область – 5018 (+16);
Черкасская область – 670 (+9);
Черниговская область – 576 (+4).
Напомним, что Индия готова запустить вакцину от коронавируса в августе 2020 года. Дата приурочена ко Дню независимости в этой стране.