Украинцы задержанные в Афинах находятся в изоляции

Фото из изолятора в Афинах, в котором находятся украинские граждане.

17 украинцев, ранее задержанных на въезде в Грецию, провели вторую ночь в изоляторе аэропорта Афин. Им передали вещи первой необходимости.

Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин, сообщает «Европейская Правда».

Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании «Ryanair» (вылетел из «Борисполя» в 18:00) и авиакомпании «Wizzair» (вылетел в 18:45 из аэропорта «Киев»).

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

«Когда мы приехали в «Жуляны» нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались», – рассказал один из пассажиров Максим.

Фото из изолятора в Афинах, в котором находятся украинские граждане. Фото из изолятора в Афинах, в котором находятся украинские граждане. Фото из изолятора в Афинах, в котором находятся украинские граждане. Пред 1 из 3 След

Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги (их разрешили купить за свой счет), на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости – воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина – заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді". Geplaatst door Європейська правда op Zaterdag 4 juli 2020

По информации пассажиров, компания «Wizzair» передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. «Ryanair» пока не отреагировал. Украинцам также разрешали под наблюдением выйти в местный магазин для покупки еды.

Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине которая путешествовала с двумя внуками.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Кроме украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора. В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно только прямыми обратными рейсами Афины – Киев. По расписанию оба они должны состояться во вторник вечером, хотя была информация о том, что один из рейсов может улететь в понедельник. Условия возврата пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты.

Также посольство пытается предотвратить многолетний запрет на въезд в ЕС для задержанных украинцев.

В посольстве призвали внимательно проверять информацию о режиме въезда в Грецию – по интерактивной карте МИД, на сайте и Facebook-странице посольства.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого «безопасного» списка, в который вошли 15 стран.