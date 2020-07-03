Путин снова нападет: что нужно делать прямо сейчас

Для противодействия возможному наступлению сил Российской Федерации на южные рубежи Украины этой осенью, командование ВСУ и украинские силовые ведомства должны укрепить позиции и подготовиться к отражению атакиркассказал в эксклюзивном интервью изданию «Левый Берег» генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

«Улучшайте наблюдение с помощью комбинирования дронов. Чтобы наблюдать за тем, что происходит, используйте радиоэлектронную разведку. Вы не хотите создавать проблему, вы не хотите, чтобы вся армия была в состоянии повышенной боевой готовности. Это не представляется возможным», – сказал он.

По словам американского генерала, украинское командование должно сразу трезво оценить, какие есть возможности по противодействию противнику на Юге страны.

«Я бы предположил, что ВМС Украины думают о том, как они защищают морские порты и побережье страны. Я полагаю, что украинские ВВС думают, как бы они отреагировали, если бы, например, российские вертолеты летели из Крыма в сторону Новокаховки», – отметил Ходжес.

В то же время, по его мнению, уже сейчас необходимо озаботиться защитой всех сетей связи от возможных кибератак. Генерал полагает, что во время развёртывания российских военных учений «Кавказ – 2020» украинским специалистам необходимо более всего следить за наличием медицинского транспорта и оборудования у противника.

«Я бы также внимательно следил за военно-медицинской подготовкой противника. Если это просто дежурные учения, то вы не увидите медицинского обеспечения в больших количествах. Если же «Кавказ–2020» будут больше, чем просто учениями, там будет немало профильных медспециалистов», – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что самое главное, по его мнению, – это налаживание многостороннего сотрудничества и эффективного обмена разведывательными данными с соседними странами.

«Я бы рекомендовал Украине очень усердно работать над налаживанием обмена разведданными с Грузией, Румынией, Молдовой, другими соседними странами. У Беларуси будет свой инсайд, у Молдовы, у ряда других государств. На это необходимо обратить особое внимание», – сказал генерал.

Ранее Ходжес допустил, что в сентябре Россия может захватить дамбу в Херсоне, чтобы позволить воде вернутся в Крым. По его словам, полуостров очень важен для Москвы, ведь именно из портов оккупированного Крыма российские корабли отправляются в поддержку преступных режимов в Сирии и Ливии.

Следующим агрессивным шагом России, по его словам, может стать Одесса. При этом, полагает американский генерал, Запад на агрессию РФ может не отреагировать.

Напомним, что Ходжес подчеркивает – Украина не должна допустить введения российских войск в Беларусь. Путину больше не нужно создавать Союзное государство с Беларусью.