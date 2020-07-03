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Авдеевка пострадала от артобстрела боевиков из ОРДЛО

Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены два дома. Мина попала в дачный дом, огонь с котрого перебросился на соседнее здание.

Вооруженные формирования России на Донбассе 3 июля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Вследствие обстрела были разрушены два дома, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

«Российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в Авдеевке. Одна из мин попала в дачный дом, который расположен в садовом массиве «Лесная сказка». Дом загорелся и огонь перекинулся на соседнее здание», – говорится в сообщении.

Среди людей никто не пострадал. В штабе подчеркнули, что враг в очередной раз подтвердил свое оккупационное присутствие и подверг опасности гражданское население.

Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.
Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.
Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.
Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.
Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.
Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.
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Напомним, что сегодня утром в результате обстрела боевиков Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница. Оккупанты устроили обстрел на рассвете из минометов калибра 82-мм.

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Незаконные вооруженные формирования России обстреляли жилые кварталы Авдеевки и ранее. 15 июня в результате обстрела получила ранение мирная жительница.

В марте 2020 оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя гражданка получила ранение в ногу.

Источник Пресс-служба Штаба Операции объединены сил

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