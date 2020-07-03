Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела.

Авдеевка пострадала от артобстрела боевиков из ОРДЛО

Оккупанты обстреляли Авдеевку, разрушены два дома. Мина попала в дачный дом, огонь с котрого перебросился на соседнее здание.

Вооруженные формирования России на Донбассе 3 июля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Вследствие обстрела были разрушены два дома, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

«Российские оккупанты из миномета калибра 120 мм обстреляли частный сектор в Авдеевке. Одна из мин попала в дачный дом, который расположен в садовом массиве «Лесная сказка». Дом загорелся и огонь перекинулся на соседнее здание», – говорится в сообщении.

Среди людей никто не пострадал. В штабе подчеркнули, что враг в очередной раз подтвердил свое оккупационное присутствие и подверг опасности гражданское население.

Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела. Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела. Фото из Авдеевки после артиллерийского обстрела. Пред 1 из 3 След

Напомним, что сегодня утром в результате обстрела боевиков Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница. Оккупанты устроили обстрел на рассвете из минометов калибра 82-мм.

Незаконные вооруженные формирования России обстреляли жилые кварталы Авдеевки и ранее. 15 июня в результате обстрела получила ранение мирная жительница.

В марте 2020 оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя гражданка получила ранение в ногу.