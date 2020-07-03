3 июля в Берлине началась встреча политических советников лидеров стран-участниц “нормандского формата” (Украины, России, Германии и Франции). На ней обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.

Украинскую делегацию на встрече возглавил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в состав делегации вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в “нормандской формате” в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств “нормандской четверки” в Берлине”, – сообщила пресс-служба ОПУ.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, третього липня, у складі української делегації, яку очолює… Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 3 июля 2020 г.

Как сообщает ТАСС, российским представителем был назначен Дмитрий Козак, который уже прибыл в немецкую столиц. Нужно отметить, что источник издания в делегации РФ заявил, якобы предметом встречи станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений. На первом месте для представителей Кремля – меры по политическому урегулированию.

Как ранее сообщал politua, в переговорах в минском формате будет принимать участие блогер Денис Казанский.