Фракция партии “Слуга народа” в парламенте может предложить президенту Владимиру Зеленскому свои кандидатуры на должность главы Национального банка Украины. Одним из вероятных кандидатов является глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Об этом заявила народный депутат от этой политической силы Ирина Верещук, передает “Сегодня”. При этом она однако добавила, что будет правильно, если фракции поддержат кандидатуру, внесенную президентом.

“У нас есть такая практика, что мы можем также предложить президенту на рассмотрение кандидатов. И, конечно, мы дадим какие-то рекомендации. Думаю, мы будем ориентироваться на мнение профильного комитета, возглавляемого Данилом Гетманцевым. Они тесно работали с НБУ и это их функционал. Потому если Данил Гетманцев и комитет подадут какую-то кандидатуру, я буду поддерживать ее и перед президентом в том числе”, – пояснила политик.

Отвечая же на вопрос, может ли такой кандидатурой стать сам Гетманцев, нардеп заверила, что это вполне возможно. По ее словам, Гетманцев находится в “шорт-листе” кандидатов.

“Мы рассматриваем, что, если есть такая возможность, если он не будет возражать, то пусть это будет Данил Гетманцев”, – подвела итог Верещук.

Как ранее сообщал politua, на отставке Якова Смолия настаивал Владимир Зеленский.