СБУ накрыла преступников, которые делали поддельные дипломы для боевиков “ДНР”

Служба безопасности Украины задержала преступную группу, которая занималась изготовлением и реализацией поддельных дипломов о высшем образовании украинских вузов для боевиков “ДНР”.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По их информации, дипломы нужны были боевикам для продвижения по “службе”.

Заказы на поддельные документы осуществлялись на специально разработанных сайтах. Оплата же проводилась через анонимные электронные сервисы. После изготовления “дипломы” почтой отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные террористам участки украинской границы. Отмечается, что ежемесячно группа изготавливала и продавала около ста поддельных дипломов.

“Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее”, – сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности вышли на преступную группу во время задержания одного из участников на отправке “диплома” для артиллериста “ДНР” в одном из почтовых отделений Харьковской области.

Воюють проти України, але “замовляють” собі дипломи українських вишів: СБУ викрила групу, яка виготовляла підроблені… Опубликовано Служба безпеки України Пятница, 3 июля 2020 г.

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