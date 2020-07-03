Правительство Франции подало в отставку: назначен новый премьер

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подал заявление об отставке правительства. Новым главой правительства был назначен Жан Кастекс, известный как координатор французской стратегии выхода из “корона-кризиса”.

Об этом сообщается в официальном коммюнике Елисейского дворца.

“Господин Эдуард Филипп сегодня подал заявление об отставке правительства президенту республики, которое было одобрено”, – говорится в сообщении.

Перед этим Макрон и Филипп провели личные переговоры, после которых и был обнародован пресс-релиз об отставке премьера и всего правительства. Отмечается, что этому решению предшествовали несколько недель напряженных консультаций по определению “нового пути” к концу пятилетнего президентского срока Макрона.

Ожидается, что теперь в отставку уйдет большинство членов правительства Филиппа. Однако предполагается, что часть министров останется на текущих должностях.

Новый премьер Франции – Жан Кастекс. Ему 55 лет и французские СМИ в целом называют его скромным, однако профессиональным госслужащим. Кастекс до этого уже успел поработать в нескольких правительствах, а его план постепенного выхода Франции из карантина считается весьма успешным.

Как уточнило издательство AP, французский премьер подал в отставку вскоре после проигрыша партии Макрона “Вперед, республика!” на местных выборах во Франции, которые прошли в воскресенье, 28 июня.

Как ранее сообщал politua, Зеленский назначил нового посла Украины во Франции.