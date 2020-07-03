Ходжес: Украина должна помешать оккупации Беларуси

Ходжес подчеркивает, что Украина не должна допустить введения российских войск в Беларусь. Путину больше не нужно создавать Союзное государство с Беларусью.

Украина должна поддержать Беларусь и не допустить введение российских войск в эту соседнюю страну, заявил в эксклюзивном интервью изданию «Левый Берег» генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

«Уверен, что руководство как Беларуси, так и Украины сможет поддерживать друг друга и не допустит россиян в Беларусь. Думаю, это выгодно обеим странам», – сказал он.

Генерал отмечает, до введения в Беларусь российской армии, Украина может не переживать относительно удара с северного направления.

«Я надеюсь, что Беларусь сможет и дальше оказывать сопротивление российскому давлению, тому, чтобы РФ вводила на её территорию свои войска. Это будет хорошо для Украины, для Польши, для Литвы. Вот почему Соединенные Штаты пытаются восстановить нормальные отношения с официальным Минском», – отметил Ходжес.

В то же время, он считает, что после принятия новой Конституции РФ Владимиру Путину вряд ли будет нужно Союзное государство с Беларусью.

«С изменением Конституции в России Путин получил то, чего он хотел, – возможность оставаться у власти в течение длительного периода времени. Ему не нужно создавать Союзное государство с Беларусью в качестве страховки, позволяющей ему продолжить правление в другой должности главы Госсовета, например. В этом нет необходимости», – пояснил американский генерал.

Напомним, президентская кампания в Беларуси поставила под вопрос будущее режима Александра Лукашенко. Даже если революции в стране не случится, то после выборов Беларусь может оказаться в тотальной международной изоляции и будет представлять для Кремля легкую добычу.

Ранее сообщалось, что Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусам. Он подчеркивает, что «главное, мы избежали войн и живем в безопасной, спокойной стране».

Лукашенко, так же, обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси накануне выборов.