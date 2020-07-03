Суд рассматривает смену меры пресечения для Стерненко

Киевский апелляционный суд возобновил рассмотрение ходатайства о смене меры пресечения Стерненко. Несколько нардепов готовы взять его на поруки.

В Киевском апелляционном суде 3 июля продолжили рассматривать ходатайство о смене меры пресечения подозреваемому в убийстве активисту, бывшему лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко, сообщил на своей странице в Facebook сам активист.

Суд заявил, что будет ограничивать количество поручителей, чьи заявления он будет принимать.

«Хотя на прошлом заседании говорили, что заслушают всех», – отметил он.

В суд пришла глава партии «Голос» Кира Рудык. Она заявила о желании взять Стерненко на поруки. Также поручителем хотят выступить нардепы от «Голоса» Роман Лозинский и Ярослав Юрчишин. Каждому поручителю судья задает вопрос, почему он готов взять подозреваемого на поруки.

Кроме народных депутатов и активистов, о готовности взять на поруки Стерненко заявила бывшая глава Минздрава Уляна Супрун.

«Сергей – честный, умный и ответственный человек. Он не только ходит на все суды по этому делу, а и на все сфабрикованные дела в Одессе приезжал. Он учится на правоведа, знает свои права», – сообщила суду Супрун.

Первое заседание по смене меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста прошло 26 июня. Суд объявил перерыв до 3 июля, сообщив, что вначале будут заслушаны все поручители.

Суд каже що буде обмежувати кількість поручителів, чиї заяви вони прийматимуть. Хоча в минулому засіданні казали що заслухають всіх. Geplaatst door Сергій Стерненко op Vrijdag 3 juli 2020

Напомним, что вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Это было уже третье за полгода нападение на Стерненко.

Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них – Ивана Кузнецова – и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал – у него была серьезная рана на животе.

15 июня Стерненко избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

24 июня активист заявил, что Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который является одним из нападавших на него и который умер от полученных ран. Также, по словам Стерненко, судья Шевченковского райсуда не дал разрешение на задержание сообщника Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта выехал из Украины.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по подозрению его в умышленном убийстве.

В день заседание по рассмотрению апелляции под судом собрались сторонники Стерненко. Поддержать его пришли активисты, нардепы и экс-глава Минздрава Уляна Супрун.