В Украине не снижается число случаев коронавируса

За сутки в Украине 876 человек заболели коронавирусом COVID-19. 505 из числа ранее заболевших – выздоровели, умерли от заболевания – 27 человек.

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27– скончались, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 876 человек, из них 74 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 46 763 человека, из них 3 382 ребенка и 6 874 медицинских работника», – рассказал министр.

Он также отметил, что за минувшие сутки были сделаны 26 329 тестов, из них 13 162 – исследования методом ПЦР и 13 167 – методом ИФА.

Статистика по регионам:

• Винницкая область – 1915 случаев;

• Волынская область – 2571 случай;

• Днепропетровская область – 1103 случая;

• Донецкая область – 599 случаев;

• Житомирская область – 1435 случаев;

• Закарпатская область – 3126 случаев;

• Запорожская область – 579 случаев;

• Ивано-Франковская область – 2544 случая;

• Кировоградская область – 653 случая;

• Киев – 5347 случаев;

• Киевская область – 2702 случая;

• Львовская область – 5883 случая;

• Луганская область – 84 случая;

• Николаевская область – 450 случаев;

• Одесская область – 1792 случая;

• Полтавская область – 322 случая;

• Ровенская область – 3950 случаев;

• Сумская область – 304 случая;

• Тернопольская область – 1990 случаев;

• Харьковская область – 2255 случаев;

• Херсонская область – 195 случаев;

• Хмельницкая область – 822 случая;

• Черновицкая область – 4935 случаев;

• Черкасская область – 653 случая;

• Черниговская область – 554 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 3 июля в мире зарегистрировали 208 864 заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Всего заразились более 10,99 млн человек, выздоровели – 6,1 млн.

Напомним, накануне число зараженных коронавирусом в Украине превысило 45 тысяч человек.