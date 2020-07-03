Индия готова запустить вакцину от коронавируса в августе 2020 года

Вакцина от коронавируса может быть запущена в производство в Индии уже к 15 августа.

Об этом сообщило NDTV со ссылкой на высший медицинский исследовательский орган правительства Индии. Подчеркивается, что для клинических испытаний препарата были отобраны десятки институтов.

“Вакцина получена из штамма SARS-CoV-2, выделенного Индийским советом медицинских исследований совместно с Национальным институтом вирусологии. Лаборатории совместно работают над доклинической, а также клинической разработкой этой вакцины”, – уточнили в сообщении.

Окончательный же результат и дата запуска будут зависеть от сотрудничества всех мест клинических испытаний, которые участвуют в этом проекте. Начать выпуск вакцины хотят именно к 15 августа, так как эта дата в Индии является национальным праздником – Днем независимости.

Как ранее сообщал politua, Польша передумала отменять обязательную самоизоляцию для украинцев, прибывающих в страну.