Польша не отменила самоизоляцию для украинцев

Польша передумала отменять двухнедельную самоизоляцию для украинцев. Об отмене карантина для пассажиров самолетов из Украины стало известно накануне.

Правительство Польши решило не отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины, говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Польши.

Теперь, согласно документу, украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.

В документе Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, граждане которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также в распоряжение добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина: самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.

Об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают в Польшу самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.

Напомним, что 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.