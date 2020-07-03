Террористы снова нарушили режим “тишины” на Донбассе: пострадали местные жители

2 июля режим прекращения огня нарушался боевиками десять раз.

На протяжении 2 июля российские террористы десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен один украинский военнослужащий и погибла мирная жительница Донбасса.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что террористы в очередной раз использовали запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Луганского.

Вблизи Новоалександровки, украинские позиции обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, возле Каменки террористы использовали 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды было обстреляно Водяное.

От рук террористов погибла мирная жительница Зайцево. Она получила смертельное ранение во время обстрела боевиками населенного пункта из минометов калибра 82 мм.

Ранее politua рассказывал, сколько средств Россия уже потратила на войну с Украиной.