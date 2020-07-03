Террористы снова нарушили режим “тишины” на Донбассе: пострадали местные жители
2 июля режим прекращения огня нарушался боевиками десять раз.
На протяжении 2 июля российские террористы десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен один украинский военнослужащий и погибла мирная жительница Донбасса.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что террористы в очередной раз использовали запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Луганского.
Вблизи Новоалександровки, украинские позиции обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, возле Каменки террористы использовали 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды было обстреляно Водяное.
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