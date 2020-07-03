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Террористы снова нарушили режим “тишины” на Донбассе: пострадали местные жители

Цензор.нет

2 июля режим прекращения огня нарушался боевиками десять раз.

На протяжении 2 июля российские террористы десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен один украинский военнослужащий и погибла мирная жительница Донбасса.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что террористы в очередной раз использовали запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам ВСУ неподалеку от Луганского.

Вблизи Новоалександровки, украинские позиции обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, возле Каменки террористы использовали 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды было обстреляно Водяное.

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Зведення станом на 07:00 3 липня 2020 року
#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення

2 липня збройні формування Російської…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 2 июля 2020 г.

От рук террористов погибла мирная жительница Зайцево. Она получила смертельное ранение во время обстрела боевиками населенного пункта из минометов калибра 82 мм.

Від ворожого обстрілу в Зайцевому загинула мирна мешканка

Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 2 июля 2020 г.

Ранее politua рассказывал, сколько средств Россия уже потратила на войну с Украиной.

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