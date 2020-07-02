СБУ пресекла мошенничество на бронетанковом заводе

СБУ заявила о миллионных злоупотреблениях на Житомирском бронетанковом заводе. Госпредприятие закупило за 2,5 млн гривен технику, которая и так есть.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила должностных лиц государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод» на миллионных злоупотреблениях при выполнении оборонзаказа, сообщается пресс-служба СБУ.

«В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 должностные лица госпредприятия заключили с львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки. Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 миллиона гривен», – говорится в сообщении.

Однако, как показала проверка, на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования сторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники.

Фото опубликованный СБУ. Фото опубликованный СБУ. Фото опубликованный СБУ. Пред 1 из 3 След

В то же время львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчики, искусственно завысив стоимость работ на более 60%.

Эксперты также выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов, что могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на предприятии и в львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по местам жительства участников сделки. В ходе них была изъята военная продукция, договоры и финансовая документация.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, что ранее СБУ поймала в Киеве блогера-сепаратиста. Блогер-сепаратист, находясь в Киеве, подстрекал граждан к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя в Украине.