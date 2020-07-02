Увольнение Смолия повлияло на выпуск еврооблигаций

Украина отменила размещение еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была начата 1 июля, однако почти сразу же отменена из-за увольнения Смолия.

Украина отменила сделку по выпуску 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, пишет «Экономическая Правда» со ссылкой на информацию полученную из Министерства финансов.

Подробности пока не разглашаются, официальная информация будет обнародована после согласования с юристами, отмечает издание «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности составлял 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный «новый» спрос составил $7,5 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что решение об отмене было принято, чтобы «дать достаточно времени» международным инвесторам для оценки влияния возможной отставки главы НБУ Якова Смолия. .

«Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени для оценки этих новостей», – сообщил министр.

Он подчеркнул, что Минфин будет продолжать политику открытости и прозрачности в отношениях с рынком.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Послы «большой семерки» заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку.

После заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.