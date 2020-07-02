Украина поддержала меры ООН по борьбе с пандемией

Кулеба подчеркивает, что Украина поддержала резолюцию ООН о противодействии коронавирусу. Документ инициирован Эстонией и Сингапуром.

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии коронавирусу COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды, организованной Эстонией и Сингапуром.

«Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии», – заявил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 – онлайн-карту путешествий во время пандемии.

«Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19», – заявил он.

Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

Ранее сообщалось, что в апреле Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о противодействии коронавирусу. Документ призывает страны-члены организации сделать лекарства, тесты и будущие вакцины от болезни доступными для всех.