Командование ВСУ провело встречу с представителями НАТО

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с руководством Отдела оборонного сотрудничества Европейского командования Вооруженных сил США. Встреча проводилась в рамках двустороннего сотрудничества и внедрения стандартов НАТО в украинской армии.

Об этом сообщается на официальной странице Командования ОС ВСУ в Facebook. Подчеркивается, что во время диалога стороны обсудили как вопросы повышения эффективности работы системы управления и контроля, так и возможные объемы помощи со стороны США.

Кроме того на встрече немалое внимание было уделено выполнению плана реализации программы правительства США по внедрению решений на основе информационных технологий для ВСУ. Среди прочего генерал Наев проинформировал американских коллег о ситуации с безопасностью в районе проведения Операции Объединенных Сил, а также о процессах трансформации ВСУ и повышении совместимости и внедрении стандартов НАТО.

“Мы благодарны американскому правительству за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, длительное сотрудничество с нашей страной, а также за чрезвычайно важную поддержку на военном уровне в противостоянии российской агрессии”, – заявил командующий ОС ВСУ.

НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАТО З метою виконання програми двостороннього співробітництва Командувач об’єднаних… Опубликовано Командування об’єднаних сил ЗС України Среда, 1 июля 2020 г.

Как ранее сообщал politua, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей Североатлантического альянса.