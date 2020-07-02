“Беларусь победила коронавирус”: Лукашенко

Пандемия коронавируса в Беларуси была побеждена. С таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщает БЕЛТА, это заявление лидер Беларуси сделал 2 июля во время вручения государственных наград медикам. При этом он подчеркнул, что государство “продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость”.

“На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту”, – подчеркнул Лукашенко.

Как сообщал politua, ранее Александр Лукашенко призвал беларусов прекратить выпрашивать газ и нефть у России.