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“Беларусь победила коронавирус”: Лукашенко

Источник: UDF.BY

Белорусский президент заявил о полной победе над пандемией COVID-19.

Пандемия коронавируса в Беларуси была побеждена. С таким заявлением выступил президент страны Александр Лукашенко.

Как сообщает БЕЛТА, это заявление лидер Беларуси сделал 2 июля во время вручения государственных наград медикам. При этом он подчеркнул, что государство “продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость”.

“На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту”, – подчеркнул Лукашенко.

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Как сообщал politua, ранее Александр Лукашенко призвал беларусов прекратить выпрашивать газ и нефть у России.

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