В Украине выявлено более 45 тысяч случаев коронавируса

В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек. Львовская область продолжает лидировать по количеству обнаруженных случаев.

Число заболевших коронавирусом в Украине выросло еще на 889 человек. Умерли 12, выздоровели 505 пациентов, говорится в данных Системы мониторинга коронавируса СНБО.

Общее число заболевших составило 45 887, летальных исходов – 1185, выздоровевших – 20 053.

Наибольшее количество новых случаев вновь зарегистрировали во Львовской области – 152.Общее число заболевших – 5730. В Киеве заболели еще 104 человека, в целом – 5242.

В Черновицкой области общее число достигло 4894, из них 44 – за сутки. В Ровенской области заболели 3877 человек, из них 93 обнаружили за вчера.

Также один из самых высоких суточных приростов наблюдался в Закарпатской области – 85, Волынской – 81 и Ивано-Франковской области – 51.

Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Черкасской и Николаевской областях.

Напомним, что в МОЗ объяснили, почему украинцы так долго выздоравливают от коронавируса COVID-19.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал медиков готовиться ко второй волне коронавируса.

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.