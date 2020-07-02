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Трамп не верит, что Путин убивал солдат США

Президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что разведка США сомневалась в причастности России к нападениям на американцев в Афганистане. Россия плотно контактирует с Талибаном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации, пишет агентство «Reuters».

По сообщению четырех высокопоставленных источников, последние несколько недель США получали сообщения о том, что Россия склоняла боевиков, связанных с талибами, убивать американских солдат.

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Напомним, что по информации «The New York Times», представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагало вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам.

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