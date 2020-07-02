Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии объявили карантин
Заболевание подозревают у 460 человек.
На территории западной Монголии объявлен бессрочный карантин. Причиной послужила вспышка бубонной чумы.
Об этом сообщает CentralAsia. По информации издания, в одну из местных больниц доставили 27-летнего мужчину и девушку, у которых диагностировали чумные симптомы. Женщина находится в критическом состоянии, состояние мужчины не уточняется.
С заболевшей напрямую контактировали 60 человек, еще 400 человек вступали в контакт косвенно. Также отмечается, что причиной заражения послужило употребление в пищу сырого мяса сурка.
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