На территории западной Монголии объявлен бессрочный карантин. Причиной послужила вспышка бубонной чумы.

Об этом сообщает CentralAsia. По информации издания, в одну из местных больниц доставили 27-летнего мужчину и девушку, у которых диагностировали чумные симптомы. Женщина находится в критическом состоянии, состояние мужчины не уточняется.

С заболевшей напрямую контактировали 60 человек, еще 400 человек вступали в контакт косвенно. Также отмечается, что причиной заражения послужило употребление в пищу сырого мяса сурка.

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