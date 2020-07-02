В мире новый эпицентр пандемии коронавируса: заявление ВОЗ

В этом регионе зарегистрировано более миллиона случаев инфицирования.

Ближний Восток находится на критическом пороге пандемии коронавируса. В регионе уже зарегистрировано более миллиона подтвержденных случаев инфицирования.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителя ВОЗ на Ближнем Востоке Ахмеда аль-Мандхари. По его словам, речь идет о 22 странах – от Марокко до Пакистана.

При этом отдельно отмечается тот факт, что более 80% всех смертей в ближневосточном регионе были зарегистрированы в Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии.

“Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее количество случаев, зарегистрированных в течение четырех месяцев после первого зарегистрированного случая в регионе 29 января”, – подчеркнул представитель ВОЗ.

По словам аль-Мандхари, резкое увеличение количества инфицированных COVID-19 в регионе связано с более широким распространением тестирования на заболевание, а также отменой во многих странах региона карантинных ограничений, ранее введенных для борьбы с распространением коронавируса.

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