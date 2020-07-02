На территории президентской резиденции “Синегора”, которая расположена в Ивано-Франковской области, можно за деньги провести свадебную торжественную церемонию. При этом данная резиденция является закрытым режимным объектом,

Об этом сообщили журналисты “4 канала”. По их информации, мероприятие обойдется минимум в тысячу гривен (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Свадебную церемонию на территории президентской закрытой резиденции можно провести за относительно небольшие деньги. Правда гостей на закрытый объект проведут под видом экскурсантов. Так, мероприятие на восемь человек обойдется в тысячу гривен, плюс по 50 гривен за каждого нового гостя свыше. Аренда помещения будет стоить тысячу гривен за ночь. За меню на праздничный стол придется заплатить от 350 гривен на человека. Кроме того на территории резиденции можно арендовать коттедж – всего две тысячи гривен за сутки.

Журналисты отмечают, что на территории резиденции еще во времена беглого экс-президента Виктора Януковича оборудовали теннисный корт, а для Владимира Зеленского там достроили спортивную площадку. Также на территории есть вертолетная площадка, лыжные трассы и охотничьи угодья. Сам президент Зеленский отдыхал в этой резиденции на рождественские праздники.

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