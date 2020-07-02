ВСУ ответили на вражеский огонь на Донбассе: у террористов тяжелые потери

На протяжении 1 июля, российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил. Там подчеркнули, что боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, неподалеку от Орехово агрессор использовал против украинских защитников автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Рядом с населенным пунктом Майское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и пулеметов.

В районе ответственности ОТГ “Восток” противник дважды открывал огонь возле Песок, используя при этом запрещенные минометы калибра 120 мм. и автоматические станковые гранатометы. Из минометов калибра 82 мм., ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции ВСУ неподалеку от Авдеевки.

В штабе заявили, что защитники Украины оперативно использовали штатное вооружение, после чего враг прекратил свою активность. В результате ответного огня были уничтожены двое и ранены трое захватчиков. Кроме того, боевики потеряли еще четырех бойцов и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

“За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное”, – добавили в пресс-центре.

Как сообщал politua, за июнь 2020 года ВСУ уничтожили сотню террористов.