«Большая семерка» отреагировала на отставку главы НБУ

Послы стран «Большой семерки» (G7) прокомментировали увольнение главы Нацбанка Якова Смолия через несколько часов после официального объявления информации: предостерегают от отката реформ, сообщают сами послы G7 в Twitter.

По их мнению, независимость Нацбанка является фундаментальным достижением для Украины. Именно это способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор.

Послы призвали не подрывать эту организацию, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

Ранее глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за «систематического политического давления», говорится в сообщении на сайте НБУ.

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами», – заявил Смолий.

«Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», – подчеркнул он.

Как отмечают собеседники в Нацбанке, соответствующее заявление – это акт протеста Смолия на действия правительства и депутатов.

«Мое решение об отставке аргументируется следующим: по собственному желанию», – говорится в заявлении главы НБУ.

Увольняется Смолий в соответствии с пунктом 2 части восьмой статьи 18 Закона Украины «О Национальном банке» и пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины.

По словам источника, заявление подано 1 июля, поэтому уже 2 июля, в четверг, профильный комитет Верховной Рады может рассмотреть этот вопрос на своем заседании, а в пятницу Рада сможет проголосовать по этому вопросу.

«Что касается решения о назначении нового лица на должность председателя, вероятно, оно будет где-то в середине июля, на следующей сессионной неделе», – отметил собеседник.

Обязанности главы Нацбанка до назначения нового председателя будет осуществлять первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

В Офисе президента отметили, что их безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка, о чем неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский.

Члены Правления Национального банка отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия и призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ выполнять свои функции.

Напомним, что ранее послы G7 предупредили Украину о последствиях нападок на независимость НБУ. Иностранные партнеры негативно отреагировали на инициативы Рады.

Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

МВФ требует, чтобы НБУ оставался «островком стабильности» среди волн украинского политического океана.