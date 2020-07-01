Суд избирает меру пресечения для Порошенко

Петр Порошенко с адвокатами в суде.

Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко. Под зданием суда собрался митинг в поддержку Порошенко с участием Турчинова и Забродского.

Печерский райсуд Киева 1 июля продолжил избирать меру пресечения пятому президенту Украину, соглаве фракции «Европейская солидарность» Петру Порошенко. Порошенко прибыл в суд к 14:00. Трансляцию заседания ведет «Радио Свобода».

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Сергея Божко к превышению им власти и служебных полномочий и побудил его к назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

LIVE | Справа Порошенка. Обрання запобіжного заходу Печерський суд Києва продовжить обрання запобіжного заходу народному депутатові та п’ятому президентові України Петру Порошенку. На попередньому засіданні прокурори клопотали про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а не тримання під вартою, як планували раніше. Порошенка підозрюють, що він будучи президентом, домігся незаконного призначення на посаду першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Geplaatst door Радіо Свобода op Woensdag 1 juli 2020

Под зданием суда собрался митинг в поддержку Петра Порошенко. В нем участвуют экс-глава СНБО Александр Турчинов и герой Украины Михаил Забродский. Порошенко высказал всем слова благодарности, передает корреспондент «Левого Берега».

Митинг в поддержку Порошенко по зданием Печерского райсуда Киева. Митинг в поддержку Порошенко по зданием Печерского райсуда Киева. Митинг в поддержку Порошенко по зданием Печерского райсуда Киева. Митинг в поддержку Порошенко по зданием Печерского райсуда Киева. Пред 1 из 4 След

Защита Порошенко объявила отвод группе прокуроров, в том числе и генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Напомним, что 18 июня судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Он аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути.

После заседания под Офисом президента собрался митинг в поддержку Петра Порошенко. Его участники требовали «прекратить политические репрессии».

19 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

Производство, в котором Порошенко является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины.

29 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова «задним числом» оформила постановление, которым поручила другому прокурору вручить подозрение Порошенко.

Венедиктова в видеообращении опровергла это обвинение. Она объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения и поручении указаны разные статьи Уголовного кодекса Украины.