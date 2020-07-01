Ослабление карантина: украинцы могут летать в Польшу

Польша возобновила авиасообщение с Украиной после ослабления карантина. 1 июля авиакомпания Wizz Air выполнила рейсы в Краков, Варшаву и Вроцлав.

Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальной газете Совета министров Польши, передают «Левый Берег» со ссылкой на информагентсво «Українськi Новини».

Согласно ему, остается в силе запрет на авиаперевозки пассажиров из всех стран, кроме стран Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ – Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), а также с сегодняшнего дня из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея и Украины.

При этом остается запрет на обслуживание пассажиров из Швеции и Португалии.

Отмечается, что 1 июля авиакомпания Wizz Air выполнила из международного аэропорта «Киев» имени Игоря Сикорского рейсы в Краков, Варшаву и Вроцлав и запланировала на 2 июля рейс в Варшаву.

Напомним, 16 июня, на границе с Польшей открыли для транспорта пункт пропуска «Шегини».