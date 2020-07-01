Сотня убитых и раненных: Сводка ООС за июнь
В рядах террористов продолжаются пьянство и дедовщина.
За прошедший месяц украинские военные нанесли российским террористам на Донбассе огромный урон. Ровно сто боевиков были ликвидированы и ранены.
Об этом сообщила пресс-служба штаба Объединенных сил. При этом в штабе подчеркнули, что бойцы ВСУ всегда открывали только ответный огонь, соблюдая режим “тишины”.
“Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: погибшими – 42 человека; ранеными – 58 человек. Также оккупанты потеряли пять единиц техники – ЗИЛ, КАМАЗ, два миномета и один танк”, – уточнили в пресс-службе.
Помимо этого украинская разведка продолжает регулярно фиксировать в рядах террористов “дедовщину”, которая заканчивается тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями. Кроме того, неоднократно были замечены факты передозировки наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что в российско-террористических подразделениях низкое морально-психологическое состояние.
ДАНІ РОЗВІДКИ ЗА ЧЕРВЕНЬ
#ООС #Операція_ОС
Командування операції Об’єднаних сил вкотре наголошує, що у разі загрози…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 1 июля 2020 г.
Как сообщал politua, Олег Царев признался, что боевиками “Л/ДНР” напрямую управляет Кремль.