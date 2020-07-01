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Сотня убитых и раненных: Сводка ООС за июнь

Источник: "112"

В рядах террористов продолжаются пьянство и дедовщина.

За прошедший месяц украинские военные нанесли российским террористам на Донбассе огромный урон. Ровно сто боевиков были ликвидированы и ранены.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Объединенных сил. При этом в штабе подчеркнули, что бойцы ВСУ всегда открывали только ответный огонь, соблюдая режим “тишины”.

“Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: погибшими – 42 человека; ранеными – 58 человек. Также оккупанты потеряли пять единиц техники – ЗИЛ, КАМАЗ, два миномета и один танк”, – уточнили в пресс-службе.

Помимо этого украинская разведка продолжает регулярно фиксировать в рядах террористов “дедовщину”, которая заканчивается тяжелыми телесными повреждениями и ножевыми ранениями. Кроме того, неоднократно были замечены факты передозировки наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что в российско-террористических подразделениях низкое морально-психологическое состояние.

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#ООС #Операція_ОС

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