Эпидемия коронавируса в США выходит из-под контроля

Главный эпидемиолог страны прогнозирует до 100 000 новых случаев каждый день.

США рискуют столкнуться с резким ухудшением пандемической ситуации. В таком случае в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на выступление главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи.

“Сейчас у нас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если этот показатель вырастет до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится”, – заявил он на фоне существенного увеличения количества заражений в Штатах.

Фаучи также подчеркнул, что недоволен тем, как государство реагирует на эпидемию. По его словам, власти не контролируют ситуацию с распространением вируса.

“Если вы посмотрите на кривую новых случаев, то мы движемся в неверном направлении. Мы действительно должны что-то с этим сделать, и нам надо действовать быстро”, – добавил он.

Опасения главного эпидемиолога Америки вызваны тем, что недавно в южных и западных штатах – Аризоне, Калифорнии, Джорджии, Айдахо, Оклахоме, Южной Каролине, Техасе и Аляске – были установлены новые рекордные показатели обнаруженных случаев заражения COVID-19. На фоне этой ситуации губернаторы Техаса, Флориды, Аризоны, Делавэра и Вирджинии отменили планы по ослаблению карантина и приказали вновь закрыть публичные заведения. Аналогичное решение было принято и в некоторых районах Калифорнии.

Всего же за прошедшие сутки 30 июня в США обнаружили 44 358 новых инфицированных – это вдвое больше, чем месяц назад. При этом вице-президент Майк Пенс сообщил о самом низком с конца марта уровне смертности от коронавируса.

Как сообщал politua, ВОЗ отправил в Китай группу экспертов на поиски источника коронавируса.