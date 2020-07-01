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Карантин в Киеве усилен: список новых запретов

РБК

Противоэпидемические меры вступили в силу с 1 июля.

В Киеве принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий. Оно вступило в силу с 1 июля.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, при принятии решения учитывалось соответствующее постановление правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Следующие ограничения были введены на территории столицы:

  • ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22.00;
  • ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22.00;
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Как сообщал politua, украинские власти ожидают второй волны эпидемии коронавируса.

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