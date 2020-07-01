Изменения в УК вступили в силу с 1 июля

С 1 июля в Уголовном кодексе Украины появилось новое понятие “уголовный проступок”. Это не тяжелое преступление, которое будет расследоваться по упрощенной процедуре.

Как сообщил OBOZREVATEL, норма предусмотрена Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений”. За подобный проступок могут наказать штрафом в размере до 51 тысячи гривен без альтернативы отбывания наказания в исправительной колонии.

Тем не менее, нарушитель может получить вместо денежного штрафа срок ограничения свободы в колонии, но это крайняя мера и срок будет небольшим. Главной же целью нововведения является упрощение досудебного расследования. В частности, теперь расследование криминальных проступков должно проходить не более 72 часов, а рассмотрение дела в суде – до 30 дней максимум (со дня вручения уведомления о подозрении).

В том случае, если обвиняемый признает свою вину, суд может рассмотреть производство и вовсе без вызова участников в зал судебных заседаний. При этом человек, который совершил криминальный проступок, после исполнения наказания будет являться лицом не имеющим судимости.

К “уголовным проступкам”, согласно закону, относится около ста составов преступлений из УК Украины. Среди них:

мошенничество на сумму менее 105 100 гривен;

причинение легких телесных повреждений;

фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству.

нанесение побоев;

неквалифицированные кражи (на сумму, которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы);

хулиганство (не групповое);

хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах;

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