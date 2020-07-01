В Украине больше 44 тысяч случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая коронанавируса, 14 человек умерли. Всего в стране инфицированы почти 44,5 тыс. человек.
По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев коронавируса COVID-19. За сутки зафиксированы 664 новых случая. 14 человек умерли, сообщает Центр общественного здоровья.
Данные по регионам:
⚡️МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 01 липня (станом на 9:00) в…
Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Dinsdag 30 juni 2020
• Винницкая область – 1876 случаев;
• Волынская область – 2427 случаев;
• Днепропетровская область – 1090 случаев;
• Донецкая область – 484 случая;
• Житомирская область – 1408 случаев;
• Закарпатская область – 2961 случай;
• Запорожская область – 572 случая;
• Ивано-Франковская область – 2438 случаев;
• Кировоградская область – 647 случаев;
• Киев – 5138 случаев;
• Киевская область – 2610 случаев;
• Львовская область – 5578 случаев;
• Луганская область – 80 случаев;
• Николаевская область – 447 случаев;
• Одесская область – 1712 случаев;
• Полтавская область – 319 случаев;
• Ровенская область – 3784 случая;
• Сумская область – 297 случаев;
• Тернопольская область – 1930 случаев;
• Харьковская область – 2169 случаев;
• Херсонская область – 193 случая;
• Хмельницкая область – 805 случаев;
• Черновицкая область – 4850 случаев;
• Черкасская область – 645 случаев;
• Черниговская область – 538 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.