США включили санкции пров России в оборонный бюджет

В оборонный бюджет США включили дополнительные санкции против «Северного потока-2», который Россия хочет использовать «как инструмент принуждения».

Сенат американского Конгресса включил дополнительные санкции против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета США, сообщил конгрессмен-республиканец Стив Уомак в своем Twitter.

«Я горжусь тем, что выступаю соавтором санкций, направленных на прекращение его строительства, и аплодирую Сенату за включение этого приоритетного положения в проект оборонного бюджета», – написал он.

По его словам, российские власти хотят использовать проект «как инструмент принуждения», а его целью является усиление зависимости Польши и Украины от российского газа.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA. — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

Автором предложения о включении расширенного пакета санкций выступила группа сенаторов: Тед Круз, Джинн Шейхин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. По их мнению, это ускорит реализацию введения ограничений и будет способствовать «обеспечению национальной безопасности» США.

Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». После этого трубоукладчик «Северного потока – 2» – швейцарская компания Allseas – приостановила работы и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб.

Напомним, что в июне сенат США рассмотрел новый пакет санкций, который окончательно поставит крест на «Северном потоке-2». Санкции вводятся против строителей газопровода.

Расширенные санкции против «Северного потока-2» представленные в Конгрессе США будут применяться к строителям морского газопровода.

Делать это будут российские суда.