В МОЗ объяснили, почему украинцы так долго выздоравливают от COVID-19

Продолжительность выздоровления от коронавируса зависит от тяжести течения этого заболевания. Именно поэтому некоторые украинцы болеют намного дольше.

Об этом во время брифинга 1 июля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“Если человек имеет средней тяжести или тяжелое течение болезни, то он болеет больше, а если бессимптомно, то меньший срок. Но в среднем они одинаковы”, – отметил он.

При этом глава Минздрава уточнил, что время, которое свидетельствует, что человек уже выздоровел, может устанавливать только врач. Это делается исключительно на основе проведения ПРЛ-тестов и соответствующей симптоматики.

В целом же, подчеркнул Степанов, в Украине инфицированные коронавирусом болеют три недели. При этом иногда этот срок может составлять от 30 до 39 дней.

“Еще раз хочу подчеркнуть, что коронавирусная болезнь – это очень и очень тяжелое заболевание”, – подытожил министр.

Как сообщал politua, украинские власти ожидают второй волны эпидемии COVID-19.