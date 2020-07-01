У Зеленского обсудили закон об «инвестиционных нянях»
Офис президента представил законопроект об «инвестиционных нянях». Закон гарантирует бизнесу налоговые льготы и инвестиционного менеджера.
Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций. Презентация состоялась на заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.
По словам Ковалив, основой документа стала идея, которую президент назвал «инвестиционными нянями».
В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.
«Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности», – подчеркнула Ковалив.
Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.
«Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов», – сообщила Ковалив.
Как сообщалось, 13 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программ для крупных инвесторов.
Президент заверил, что он лично и его команда “готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину” и напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов “Инвестиционная няня” и налоговых каникулах.