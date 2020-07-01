На протяжении 30 июня российские террористы двенадцать раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Двое украинских военнослужащих при этом получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что боевики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, рядом с населенным пунктом Невельское оккупанты использовали минометы 120-го калибра, выпустив 18 мин по украинским позициям. Неподалеку от Водяного и Авдеевки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Песков противник использовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности ОТГ “Север” запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра были использованы террористами возле Новотошковского, Новозвановки, Луганского и Зайцево. Также в этих же районах боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника”, – заверили в штабе ООС.

Кроме того, по данным разведки, 30 июня ВСУ ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня были ликвидированы еще двое террористов.

Как ранее сообщал рolitua, стало известно, что Кремль оплачивал убийства американских военнослужащих в Афганистане.