Каста небожителей: одиозная судья Царевич оправдана

Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений. Как пишут «Ґрати», приговор во вторник, 30 июня, 4 часа оглашал председатель суда Евгений Мартынов, который рассматривал дело последние пять лет.

Суд установил, что прокуратура не собрала необходимых доказательств того, что судья Царевич принимала заведомо неправосудные решения.

Судья Евгений Мартынов в приговоре отметил: тот факт, что три из четырех решений судьи отменила апелляционная инстанция не доказывают их несправедливости, ведь в апелляции судьи рассматривали дела о нарушениях ПДД с новыми доказательствами.

«В ходе судебного заседания удалось установить: Царевич рассматривала админпротоколы в разумные сроки, в рамках своей юрисдикции, с соблюдением процессуальных норм и обеспечивая принцип соревнования сторон», – говорится в сообщении.

«Помимо этого он ссылался на письмо Киевской городской государственной администрации о том, что зимой 2013-2014 года ни одна общественная организация не информировал город об акциях протеста в виде автопробега, а значит, сделал вывод судья, разговоры о «преследовании Автомайдана» – безосновательны», – уточняют в сообщении.

В приговоре судья отдельно отметил, что потерпевшие: Оксана Коваленко, Инна Царькова и Ольга Луговая, – не заявили должным образом о своем процессуальном статусе потерпевших, хотя и ссылался на их показания.

Адвокат Роман Маселко заявил, что намерен обжаловать приговор.

29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. На следующий день она обжаловала это решение в Высшем админсуде, но затем отозвала иск. При этом на рассмотрении в Высшем админсуде оставались два дела по искам Царевич к Высшему совету юстиции, в которых она просит признать незаконной подачу представления на свое увольнение.

Дисциплинарное дело в отношении Царевич было открыто ВСЮ в декабре 2014 года и касалось ряда дел против активистов Автомайдана. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич от должности.

Судья Царевич входила в коллегию судей по первому делу Юрия Луценко. Она также была следственным судьей по делу об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экс-премьеру Юлии Тимошенко, а позже отказалась выносить решение об аресте Александра Ефремова.

Напомним, что Конституционный суд отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры. Данная норма содержалась в Уголовном кодексе.