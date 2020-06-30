Газпром заставили вернуть Польше переплаченное

Российская компания «Газпром»вернула польской нефтяной и газовой компании «PGNiG» 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в Польшу после 1 ноября 2014 года газ, сообщили журналистам в компании «Газпром экспорт», передает во вторник, 30 июня, российское информационныо агентства «Интерфакс».

«Сегодня ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании «PGNiG» денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», – говорится в сообщении российской компании.

В документе, в то же время, отмечается, что «Газпром» и «Газпром экспорт» продолжают обжаловать решение арбитражного трибунала в установленном порядке.

Напомним, судебный спор «PGNiG» с «Газпромом» длился с 2016 года. В марте 2020 года польская компания выиграла суд.

Успех в данном споре является еще одним шагом по диверсификации поставок топлива в Польшу. С 2016 года по сегодняшний день зависимость от поставок российского газа снижена с 90% до чуть более 60%.

Напомним, что «Газпром» пытается обжаловать в Стокгольмском суде снижение цены газа для Польши. Польская «PGNiG» выиграла у российского «Газпрома» суд на $1,5 млрд.

В то же время, Польша добивалася ареста активов «Газпрома» в «Северном потоке – 2» в качестве компенсации энергетическому концерну PGNiG.