Полицейский сломал руку несогласному с «обнулением»

В России полицейский сломал руку журналисту, который освещал голосование по поправкам в Конституцию. Конфликт возник из-за попытки удалить члена избиркома.

В России на корреспондента издания «Медиазона» Давида Френкеля на избирательном участке в Санкт-Петербурге напал полицейский и сломал ему руку, сообщил сам журналист.

Инцидент произошел на избирательном участке №2219, где проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Сотрудник полиции с номером 009175 попытался меня удалить с участка и, видимо, сломал мне руку. Я не могу рукой вообще двигать. Мне заломили руку и ударили по ней кулаком», – рассказал Френкель.

Позже он сообщил в своем Тwitter, что рука сломана.

Ну что, у меня перелом — Dave Frenkel (@merr1k) June 30, 2020

Как пишет «Радио Свобода», журналист приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Френкель заявил, что это незаконно и удалить члена комиссии можно только по решению суда. После этого полицейские попытались его выгнать.

Напомним, 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию. Если граждане РФ их одобрять, то Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом.

Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны.

Кроме того стало известно, что российский пропагандист Владимир Жаринов назвал поправки в Конституцию России «историческим преступлением» и уволился с государственного телеканала в Красноярске.