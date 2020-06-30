Власти Украины ожидают второй волны коронавируса

Президент Украины Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса. Сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных.

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса, сообщается пресс-служба Офиса президента по итогам традиционного селекторного совещания.

Отмечается, что сейчас есть койко-места для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

Зеленскому доложили, что десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека скончались.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», – подчеркнул президент.

Напомним, что в Украине подтвердили еще 706 случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Выздоровели всего 88 человек, смертность составила – 12 человек.

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Кроме того, в стране за период с конца мая по конец июня почти в два раза увеличилось количество заболевших пневмонией.