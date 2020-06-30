ПДД в Украине: с 1 июля начнут действовать новые штрафы

В Украине с 1 июля начнут действовать более жесткие меры наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Отныне пьяные водители будут притягиваться к уголовной ответственности.

Об этом сообщает 24tv.ua. По их информации, еще одним нововведением станут более высокие штрафы.

Если раньше минимальная сумма штрафа за вождение в нетрезвом виде составляла 10,2 тысячи гривен, то теперь она будет равняться 17-34 тысячи гривен. А за повторное нарушение цифра может вырасти до 51 тысячи гривен.

Кроме того, новые правила предусматриваюь лишение прав сроком до 3-х лет. Вдобавок, теперь пьяное вождение будет считаться уголовным преступлением.

Согласно новой статье 286-1 Уголовного Кодекса Украины уголовная ответственность предусматривается за:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством нетрезвому лицу;

отказ от освидетельствования на алкоголь;

употребление водителем после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (за исключением назначенных лекарств или тех, которые входят в состав автомобильной аптечки).

Как ранее сообщал politua, в МВД Украины захотели ужесточить наказание за оскорбление полицейского.