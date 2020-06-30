В Украине думают, что делать со спутником в России

В Госкосмосе рассказали о будущем первого украинского спутника, который до сих пор лежит недостроенным в России. Всего предполагаются три сценария решения.

Суд отказал вернуть «Укркосмосу» средства, которые были потрачены на создание первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь». На его строительство правительство получило кредит на 292 миллиона долларов. Сейчас есть три сценария будущего спутника, сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Усов в интервью изданию «Экономическая Правда».

«Договор на получение спутника сейчас недействителен. Мы должны как-то физически получить спутник. Есть три сценария развития событий», – объясняет Усов.

Отметим, что:

• В 2007 году Кабинет министров принял постановление о создании первого украинского геостационарного телекоммуникационного спутника «Лыбидь». В 2009 году ГП «Укркосмос» под гарантии правительства Украины получил от Канадского экспортного агентства кредит на 292 млн долл для создания спутника.

• Как установили следователи НАБУ, значительную часть этих средств украли чиновники «Укркосмоса», а полуготовый спутник «Лыбидь» с 2014 года лежит на российском предприятии «Информационные спутниковые системы» в Красноярске.

• В конце 2019 года Кабмин закончил выплачивать из бюджета Канадском экспортном агентству кредит, который в эквиваленте превысил 6 млрд грн.

Сценарий первый. Государство понимает, что для запуска спутника проект надо докапитализировать. Нужны деньги на создание ракеты, тестирование спутника, его доработки и продление гарантийных сроков. Сумма большая – 50-60 млн долл.

Государство может докапитализировать эту сумму, каким-то образом получить от России спутник, каким-то образом достроить ракету, где использовались российские детали и двигатели, и запустить этой ракетой наш спутник с «Байконура». Вероятность такого развития событий, как вы понимаете, довольно низкая. Очень много неизвестных составляющих, очень много политических факторов, которые делают невозможным сотрудничество с Россией. Поэтому первый вариант самый сложный.

Сценарий второй. Мы находим инвестора, который может реализовать проект. Как это может заработать? Инвестор понимает, на какую сумму ему надо докапитализировать проект, чтобы собрать ракету и запустить спутник. За это инвестор получает часть мощности спутника. Мощность будет распределена между Украиной и инвестором.Этот сценарий более реалистичен.

Не скажу, что у нас есть очередь из инвесторов, которые в 2020 году придут инвестировать в спутник с такой сложной историей и находящегося на территории Российской Федерации. Однако теоретически это возможно.

Сценарий третий. Мы понимаем, что не сможем сами или с инвестором запустить спутник и использовать его для наших нужд. Причина – это спутник связи и спецсвязи. Использовать спутник, который мы должны запустить с подконтрольного России «Байконура», опасно с точки зрения национальной безопасности.Тогда мы можем продать третьей стороне наши права на истребование спутника с России и уже на полученные деньги разработать собственный украинский спутник.

«Это три сценария: от наименее реалистического к наиболее реалистичного», – резюмирует Усов.

Напомним, что Рогозин дал жесткий ответ Илону Маску: «Роскосмос будет выпускать лифты!». В России космическая отрасль переходит на выпуск лифтов.