Для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2 в Китай будет отправлена группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает DW, об этом заявил непосредственно генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. Он уточнил, что миссия группы начнется уже в ближайшие дни.

“Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе – как началась вспышка”, – подчеркнул Гебреисус.

Он также отметил, что ВОЗ уже несколько недель пытается договориться с правительством Китайской Народной Республики о начале работ по поиску источника коронавируса.

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