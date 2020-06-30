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ВОЗ отправит в Китай экспертов, чтобы найти источник коронавируса

Источник: regnum

Миссия начнется в ближайшие дни

Для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2 в Китай будет отправлена группа экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает DW, об этом заявил непосредственно генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. Он уточнил, что миссия группы начнется уже в ближайшие дни.

“Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе – как началась вспышка”, – подчеркнул Гебреисус.

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Он также отметил, что ВОЗ уже несколько недель пытается договориться с правительством Китайской Народной Республики о начале работ по поиску источника коронавируса.

Как ранее сообщал politua, авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Украине.

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