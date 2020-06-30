В Минздраве объяснили, кто сможет уехать в Европу на карантине

Украинцы не смогут выезжать в страны Евросоюза в ближайшее время из-за роста количества новых зараженных коронавирусом. Но ряд категорий граждан все-таки сможет покидать страну.

Об этом на брифинге 30 июня заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Он пояснил, что страны ЕС установили индикатор по числу больных на 100 тысяч населения – 16 и меньше. В Украине же этот показатель равен 57 (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“Двумя неделями ранее это показатель был 37. За две недели произошел бешеный рост числа новых зараженных. То есть на сегодняшний день будут ограничения для украинцев на поездки в страны ЕС”, – подчеркнул министр.

При этом запрет на поездки в ЕС не будет касаться :

: дипломатов;

сезонных рабочих из Украины;

людей, которые выезжают на обучение или ищут убежища в европейских странах.

Как ранее сообщал politua, авиакомпания SkyUp возобновила полеты в Украине.