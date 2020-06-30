Украина может вернуться к жесткому карантину: названо главное условие

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин. По словам премьера Дениса Шмыгаля, ограничения могут усилить, если количество активных больных на сто тысяч населения достигнет показателя в 60 человек.

Об этом премьер-министр заявил в интервью BBC. Он напомнил, что Украина вышла из общего жесткого карантина, но в некоторых регионах по прежнему фиксируется рост количества больных.

При этом, по словам премьера, Кабинет министров контролирует один из главных показателей заболеваемости на коронавирус. Сейчас он составляет 50 больных на 100 тысяч населения.

“Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей”, – уточнил чиновник.

Как сообщал politua, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин для Украины опаснее коронавируса.