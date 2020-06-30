Украина не будет требовать у России компенсации за аннексию Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет требовать от России компенсацию за аннексию Крыма.

Об этом он сказал в интервью “Крым.Реалии“. Министр акцентировал внимание на том, что такое поведение противоречило бы стратегии, которую проводит Украина (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Отмечая, что это временное явление, оно незаконно, и это – оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась”, – подчеркнул Кулеба.

При этом, по его словам, частные компании имеют право судиться с Россией из-за потерь, которые нанесла им аннексия и дальнейшая оккупация. Однако для Украины крайне важно, чтобы в судебных процессах никаким образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

“Наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация”, – объяснил Кулеба.

Как сообщал politua, недавно Украина отпраздновала День крымскотатарского флага.